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Çorum'da bugün Eğridere Çarşısı'nda para dağıtan bir kişi şaşkınlık yarattı.

İddilara göre uzun süredir eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, davanın sonuçlanması üzerine ilginç bir olaya imza attı.

Eğridere Çarşısında vatandaşlara 200 ile 800 lira arasında para veren kişi, görenleri şaşkına çevirdi.

50 BİN LİRA VERDİ

Elinde yaklaşık 50 bin lira olan poşetle vatandaşlara para dağıtmaya başlayan şahıs, bunu neden yaptığının sorulması üzerine eşinden boşanmasını gerekçe gösterdi. Şahıs, kimi vatandaşlara 200 lira, kimi vatandaşlara ise 800 lira para verdi.