Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan yasal uyarılara rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği’ne aykırı hareket eden bir zincir market şubesini mühürleyerek faaliyetten men etti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliği ve huzuru için işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bir zincir market şubesinde yapılan denetimlerde, marketin yasal uyarılara rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği’ne aykırı hareket ettiği tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketle ilgili yasal işlem başlatarak işyerini mühürledi. Mühürleme işleminden sonra tahliye için verilen yazılı izinle birlikte market yetkilileri reyonları sökerek eşyalarını tahliye etti.