Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce “Bitkisel Örücülük Kursu” açılacak.

Yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için daha önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kursları düzenlenmesi yönünde programlar yapılıyor.

Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) işbirliğinde 6 Ekim 2025 tarihinde İskilip’te 324 saatlik “Bitkisel Örücülük Kursu” açılacak.

Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmezken, kurs malzemeleri de kurumdan temin edilecek. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çıkardıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi açılması planlanıyor.

İl Müdürü Sümeyra Bektaş; “Bir milletin sanatı o milletin kimliği niteliğindedir düşüncesiyle geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatı altında buluşturmak hedefimizdir. Sabır ve zarafetin örneklerinin icra edileceği bu sanat alanında verilecek kursumuza tüm sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.