Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kışa girerken elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgını ile birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağlandığını belirten Bayraktar, "Destekle alakalı Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.