Çorum Belediyesi, Nurettin Bey Caddesi’nde bulunan eski itfaiye binasının yer aldığı alanı, yeniden düzenleyerek açık otopark olarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Bir dönem İtfaiye Müdürlüğü, daha sonraki yıllarda ise Telefoncular Sitesi olarak kullanılan alanın otoparka dönüştürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Türk Telekom bölgesinde yaşanan otopark sıkıntısını çözmeye yönelik çalışma başlatan Çorum Belediyesi, 1.750 metrekarelik alanı ücretsiz açık otopark olarak hazırlıyor.

Özellikle Türk Telekom civarında oluşan otopark sorununu ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapan Çorum Belediyesi Telefoncular Sitesi’nin otoparka dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Telekom’unda yer aldığı Cengiz Topel Caddesi’nde otopark sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan Çorum Belediyesi 1750 metrekare alanı açık ücretsiz otoparka dönüştürüyor.

Eski Telefoncular Sitesi’nde yıkım çalışmaları tamamlanırken ekipler kazı ve dolgu işlemlerine başladı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak ücretsiz otopark olarak Çorum halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.