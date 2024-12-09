Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 350 milyon lira yatırımla kapsül üretim fabrikası kurulacak.

Aten Savunma AŞ firması yetkilisi Aydın Uslu, Kaymakam Mutlu Köksal’ı ziyaret ederek fabrika hakkında bilgi verdi.

Aydın Uslu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20 dönüm araziye 7,62X39 ile 7,62x51 kalibrede kapsül üretecek fabrika kuracaklarını söyledi.

Fabrikada hem Rus hem de Nato standartlarında üretim yapılacağını belirten Aydın Uslu, yıllık 200 milyon adet kapsül üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aydın Uslu, 3 vardiyada yaklaşık 100 kişinin istihdam edilecek fabrikada üretilen kapsülün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra yurt dışına ihraç edileceğini vurguladı.

Aydın Uslu, ileriki dönemde fabrikanın kapasitesini büyüterek hem istihdam hem de üretimi artıracaklarını bildirdi.

Kaymakam Mutlu Köksal, yatırımcının fabrika inşaatlarını yapım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanıp, üretime geçmek noktasında hızlı bir performans beklediğini belirterek, yatırımın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.