İşgücü Uyum Programı kapsamında Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere geçici olarak 8 işçi alınacak.

Program kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki kurum-kuruluş ve alanlarda, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 7 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak olan işçilerle İşgücü Uyum Programı ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kurumumuz tarafından işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile toplam 8 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacaktır. Program kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki kurum-kuruluş ve alanlarda, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 7 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacaklardır. Program 2 Aralık 2024 Pazartesi başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sonlanacaktır. Başvurular 22 - 26 Kasım tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir. Kura çekilişi 29 Kasım Cuma günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların belirlenmesinde özel politika listesinde bulunan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Program, 02 Aralık – 27 Aralık tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 833,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 26 Kasım Salı günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à İşgücü Uyum Programı àİUP Ara” kısmından program numarasını (2954) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilir. Toplum Yararına Programlardan (TYP) daha önce faydalanmış olanlar bu programa başvuru yapabilecek olup TYP faydalanma süreleri İşgücü Uyum Programlarını etkilememektedir.

Programa başvuru ve katılım şartları şu şekildedir:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.”

Programın kontenjanları ve program numarası:

İlçe Kontenjan Program No Çorum Merkez 8 2954