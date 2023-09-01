Çorum'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 37 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
4 Eylül 2023’te başlayacak ve 31 Mayıs 2024’te sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.
İsmi çıkan vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.
İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;
Çorum merkez; “Ayşe Battal, Emine Turhan, Özgür Sarmaşık, Şerife Yılmaz, Hurşit Kara, Cevat Yusuf Balcı, Mustafa Çetin, Gökay Asım Tütüncü, Gökhan Özbay, Hakan Güccan, Enes Büğrüoğlu, Eren Barış Budak, Samet Kara, Batuhan Arslan, Engin Çağlar, Emin Can Şengil, Halit Ünel,
Alaca; “Abdussamet Çelik, Mehmet Emin Tufan.”
Bayat: “Abdullah Ceylan.”
Dodurga; “Özlem Bozduman, Özkan Dikinen”
İskilip; “Ramazan Berzi, Tuğba Gencel.”
Oğuzlar; “Melek Cebeci.”
Osmancık; “Furkan Karakuş, Hüseyin Zengin, Batuhan Karakelle, Sümeyra Çolak.”
Sungurlu; “Habib Özkutlu, Murat Öğüçoğlu, Salih Kaya, Cengiz Narkuz, Ayten Akkaya.”
Ortaköy; “Rafer Dilsiz, Gökhan Özşahin.”
Uğurludağ; “Selim Torun.”