3 Bant Bilardo’da şampiyonluğu Ali Misket kazandı.

2-6 Şubat tarihleri arasında Profesyonel Bilardo Salonunda düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonasında 29 sporcu mücadele etti.

Beş gün boyunca iki grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk dört sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalden sonra eleme sistemine göre yapılan maçlar sonunda Ali Misket tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Fırat Yıldız’ın ikincilik kupasını kazandığı şampiyona sonunda İbrahim Akıshalı üçüncü Fatih Şahin ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları verildi.