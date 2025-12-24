Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan Uluçayır Konaklamalı Orman Parkı işletmeye açılıyor.

Oğuzlar Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 265,266 nolu bölme içerisinde kalan Uluçayır Konaklamalı Orman Parkı, 20 yıllığına ihaleyle kiraya verilecek.

Orman Parkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10-a maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

İhalenin tahmini ilk yıl kira bedeli 35 bin TL olarak açıklandı.

Orman Parkı’nın ihalesi 8 Ocak saat 15:30'da Meydan Mahallesi Akşemseddin Cad. No:154 İskilip/Çorum adresindeki İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.