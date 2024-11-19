Astronomik fiyatlarda satışa sunulan anneanne perdesi çılgınlığı Çorum'a da sıçradı.

Çorum'da Ahmet Eren Ç., isimli bir kişi 60 yıllık perdeyi 2 milyondan satışa sundu.

Antika olarak değerlendirilen nostaljik perdeler, alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı.

Çorum'da da bir çok kişi bu akıma uyarak sahibinden.com'a perde ilanları koydu.

Geçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 50 bin liradan başlayarak 2 milyon TL'ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor.

Ancak fahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı bulunmuyor.