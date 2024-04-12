Çorum’un Kargı İlçesi’nde bulunan Aksu Tabiat Parkı, büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Köpeklerin saldırdığı çocukları yoldan geçen vatandaşlar kurtardı Köpeklerin saldırdığı çocukları yoldan geçen vatandaşlar kurtardı

Çorum Valiliği, Aksu Tabiat Parkı’nı tanıtarak, doğaseverleri bu bölgeye davet etti.

Valilik’ten yapılan açıklamada; “Saha ve çevresinde; Kızılgeyik, karaca, boz ayı, vaşak, tilki, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi, köstebek, gelincik, porsuk, kurt, sincap, ağaç sansarı, kızıl orman faresi, küçük orman faresi, yediuyur vb. memeliler bulunmaktadır. Alanda doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, fotoğrafçılık gibi faaliyetleri yapmak mümkündür” ifadesine yer verildi.

Bir miyozot çiçeği, özlem çiçeği, krater ve göl görseli olabilirBir göl görseli olabilir

Editör: Yüksel Basar