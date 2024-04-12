Çorum’un Kargı İlçesi’nde bulunan Aksu Tabiat Parkı, büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Çorum Valiliği, Aksu Tabiat Parkı’nı tanıtarak, doğaseverleri bu bölgeye davet etti.

Valilik’ten yapılan açıklamada; “Saha ve çevresinde; Kızılgeyik, karaca, boz ayı, vaşak, tilki, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi, köstebek, gelincik, porsuk, kurt, sincap, ağaç sansarı, kızıl orman faresi, küçük orman faresi, yediuyur vb. memeliler bulunmaktadır. Alanda doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, fotoğrafçılık gibi faaliyetleri yapmak mümkündür” ifadesine yer verildi.