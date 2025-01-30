Çorum'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların şubat ayının ilk haftasında aniden düşmesi bekleniyor.

Özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı ve sıcaklıkların yaklaşık 13 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre 3 Şubat Pazartesi günü 12 derece civarında seyredecek sıcaklık, 4 Şubat Salı günü 7 dereceye, 5 Şubat Çarşamba günü ise -1 dereceye kadar gerileyecek.

4 Şubat Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor.

5 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor.