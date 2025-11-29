Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kargı ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, özellikle zoonoz özellik taşıyan tüberküloz hastalığıyla mücadele kapsamında ilçe sınırları içinde tespit edilen mihraklarda sağlık taramaları ve gerekli testlerin titizlikle uygulandığı belirtildi. Ekiplerin hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve kontrolleri yerinde gerçekleştirdiği vurgulandı.

Yetkililer, hastalıklarla mücadelede bilimsel yöntemlerin esas alındığını, sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. (Haber Merkezi)