Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da tutuklanması ile birlikte 'Adalet' yürüyüşleri başlatılmıştı.

Bir hafta süren eylemlere ara verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yürüyüş ve eylem kararı aldı.

Bu kapsamda CHP İl Başkanlığı bugün Bahabey Caddesi Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı önünden başlayıp Kadeş Barış Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş eylemi yapılacağını duyurdu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız saat 20:30'daki eyleme Çorum halkını davet etti.

Tahtasız; "17 Nisan 2025 Perşembe günü (Bugün) saat 20.30'da Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Parkı'nda (Fenomen Karşısı) buluşuyoruz. Birlikte, Kadeş Barış Meydanı’na doğru yürüyor ve hep beraber ADALET'e sahip çıkıyoruz! Adalet için attığımız her adım bir umut, bir ışık, bir gelecek demektir. Sizleride, bizimle birlikte bu anlamlı yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Gelin, sesimizi hep birlikte duyuralım, dayanışmamızı ve birliğimizi gösterelim. Adaletin gücü halkın birliğinden gelir." ifadelerini kullandı