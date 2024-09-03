Çorum 'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Engin G. idaresindeki 34 DSU 827 plakalı cip ile Mustafa C'nin kullandığı 19 ACS 139 plakalı kamyonet, Çorum -Mecitözü kara yolu Alören köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehmet A. ve Mümtaz A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.