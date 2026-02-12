Türkiye Büro Çalışanları Sendikası(Türk Büro-Sen) 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara’da bir otelde gerçekleşen genel kurula MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Genel kurulda, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile konfederasyon üst kurul delegelerinin seçimi yapıldı.

Seçimde Genel Başkan Türkeş Güney güven tazelerken, hemşehrimiz Sami Çam da yeni dönemde yine Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.