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Kızılpınar Köyü Geleneksel 16. Karagöl Fasulye Şenlikleri, bu yıl yine oldukça coşkulu geçti.

Çorum’un yetiştirdiği sevilen sanatçı Cangül’ün yanı sıra Tuğçe Kılıç, Emine Şanoğlu, Deniz Soydan ve Çiçek Erdemir’in sahne aldığı şenlik, omuz omuza, kol kola çekilen halaylarla devam etti.

Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Dernek Başkanı Menduh Günen ve köy halkı tarafından organize edilen şenliğe, çok sayıda kurum ve firma da sponsorluk desteği verdi. Şenlik, coşkulu ve görkemli olduğu kadar olgunluk içerisinde geçti.

EN GÜZEL FASULYEYİ AHMET GÜLER YETİŞTİRDİ

Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Ahmet Güler oldu.

10 üreticinin katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini; Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Necibe Taş, Filiz Bakbak, Gönül Karataş ve Kübra Koyuncu yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Ahmet Güler birinci, Naciye Aylan ikinci, Rafet İçer üçüncü oldu.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

2023’ÜN AĞASI RAMAZAN MUTLU

Şenlikte ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Mure Tekstil sahibi Ramazan Mutlu, 52 bin liraya koçu alarak yılın ağası seçildi. Şenliğe protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.