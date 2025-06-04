Çorum, Amasya ve Samsun çevresindeki enerji iletim hatları arasında kurulacak yeni bir enerji iletim hattı bağlantısı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Kaynak: Çorum Osmancık’ta enerji iletimi için kamulaştırma

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Çorum’da kurulacak Osmancık ilçesinde bazı taşınmazları, yeni bir enerji iletim hattı kurma çalışmaları kapsamında acele kamulaştırıyor.

154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında kamılaştırılacak taşınmazlar, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere ve Akören köylerinde bulunuyor.

Söz konusu enerji iletim hattı güzergahındaki direk yerleri mülkiyet, iletim salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılıyor.