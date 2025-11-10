Çorum'un Osmancık ilçesinde evin çatısına yuva yapan arılardan birinin soktuğu kadın, vücudunun alerjik reaksiyon göstermesi sebebiyle hastanelik oldu.

Olayın ardından ekipler tarafından çatıdan alınan arı yuvaları imha edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan Emel Danışkaner'in boynunu evinin çatısına yuva yapan eşek arılarından biri soktu.

Arı sokmasının ardından vücudunda alerjik reaksiyon gelişmeye başlayan Danışkaner, hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 8 saat boyunca müşahede altında tutulan Danışkaner, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Emel Danışkaner ve yakınları, olay öncesinde Osmancık Belediyesine yardım talebinde bulunduklarını, ancak "koruyucu kıyafet yok" denilerek sadece ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Aile yaşanan olay sonrası Çorum Valiliği'ni arayarak Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından çatıda bulunan arı yuvaları alınarak imha edildi.



"Ölümlerden döndüm"

Belediye yetkililerine durumu bildirdiklerini, ancak sadece ilaçlama yapıldığını belirten Emel Danışkaner, "Belediye Başkanlığına durumu bildirdik, 2-3 defa ilaçlama yaptılar, 'başka bir yardımda bulunamayız' dediler. Sonra da beni arı soktu. Ölümlerden döndüm. 8 saat müşahede altında kaldım. Çok mağdur durumdayım. Herkes benim mağdur olduğumu biliyor. Allah razı olsun Songül halamdan. Bütün her yeri kaymakamlığı, Valiliği aradı. Fakat Valilik yardımcı oldu. Allah Vali Yardımcımızdan razı olsun. Bütün yardım edenlere teşekkür ederim" dedi.

Danışkaner'in halası Songül Örs ise, "Defalarca belediye başkanımızı aradım, mesajlar attım, Kaymakam Bey'e gittim. Kaymakam Bey de yardımcı olacağını ‘İzmir'e gidin, hiç gözünüz arkada kalmasın. Ben yardımcı olacağım, ziyaretine gideceğim' demesine rağmen hiçbir şekilde iletişime geçmediler. En son Çorum Valiliğini aradım. Çorum Vali yardımcımız Yeliz Mercan'a çok teşekkür ediyorum. Allah bir değil, bin kere razı olsun. Demek ki çözüm bulunabiliyormuş. Duyarsızlıklarından dolayı Osmancık yönetimini kınıyorum. Hiç hoş bir şey değildi. Vali Yardımcımız Yeliz Mercan hanıma, İl Tarım Müdürlüğü'ne, İlçe Tarım Müdürü Sencer Bilgener ve personeline çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini riske atarak çuval çuval arıları aldılar. Şu an bir tane daha bir yuvası var. Onu tahtaların arasına girdiği için alamadılar. Ama yine de hiçbir şeyini esirgemediler" diye konuştu.