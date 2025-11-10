Dün akşam oynanan Arca Çorum FK – Iğdır FK karşılaşması öncesinde, dostluk ve centilmenlik adına güzel bir tablo yaşandı.

Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu, Çorum’a gelen Iğdırlı futbolseverleri ağırlayarak örnek bir misafirperverlik örneği sergiledi.

Maç öncesinde iki takım taraftar grupları, Kırmızı Şimşekler Kokoreç ve Köfte Salonu’nda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Dostane bir atmosferde geçen buluşmada, taraftarlar hem futbolun birleştirici gücünü vurguladı hem de karşılıklı başarı dileklerinde bulundu. Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan, Iğdır taraftarının kendileri için özel bir yeri olduğunu belirterek, “Bizler için dostluk her zaman skordan daha değerlidir. Bugün burada futbolun kardeşlik yönünü hep birlikte gösteriyoruz” ifadelerini kullandılar.

Nalcı ve Yumutkan ayrıca, organizasyona ev sahipliği yapan işletme sahibi Öner Altan’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Misafir Iğdır FK taraftar grubunun lideri İbrahim Teker ise Çorum halkının sıcak ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Teker, “Çorum bizim için her zaman dost bir şehir olmuştur. Bugün burada gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizi gerçekten çok mutlu etti. Kırmızı Şimşekler camiasına teşekkür ediyoruz” dedi.

Maç öncesi sergilenen bu dostluk tablosu, futbolun sadece rekabet değil, aynı zamanda kardeşlik, saygı ve paylaşımın da simgesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Taraftarlar, dostluğun sahada da centilmence devam etmesi temennisiyle stattaki yerlerini aldı.