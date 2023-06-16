FATİH BATTAR

Çorum’da 3 çocuk annesi ev hanımı Ayşe Durmuş Döğen hobi olarak katıldığı sepet kursunda, ürettiği ürünleri pazarlamaya başladı.

Emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Dekoratif Sepet Örücülüğü’ kursuna katılmaya karar veren Döğen, ilk önce hobi olarak sepet yapmaya başladığını daha sonra bu ürünlerin pazarlanabileceğini gördükten sonra sosyal medya hesabından pazara kazanmaya başladığını söyledi.

Artık evde, dışarda hayatının her yerinde sepet olmaya başladığını anlatan Döğen; “Emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Dekoratif Sepet Örücülüğü’ kursuna katılmaya karar verdim. Kursa hobi olarak başladım ama getirisinin olduğunu gördüm. Çok güzel eserler çıktığını fark ettim. Hobiyle beraber para kazanmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettikten sonra hayat standartlarımda sadece sepet olmaya başladı. Evde sepet, dışarda sepet hayatımız böyle şu anda. Sosyal medya hesaplarımdan satış yapıyorum. Çünkü bu ürünlerin piyasası yok. Ürünlerimizi tanıtabileceğimiz bir mecra olmadığı için sadece sosyal medya hesaplarımdan bu işi yapıyorum ama ilerleyen dönemde bu ürünleri satabileceğim bir internet sitesi kurmayı planlıyorum. Sepetlerimizi sadece Çorum’a değil, tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu konuda yetkililerimizden destek istiyoruz.” dedi

El sanatlarının hem ruha hem bedene hitap ettiğini ifade eden Döğen, tüm ev hanımlarının bu işi yapabileceğini belirterek, bu tür kurslara katılmaları tavsiyesinde bulundu.