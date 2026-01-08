Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

OSB'de tıbbi aromatik bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikadan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı