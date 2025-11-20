Alaca'da 11 yıl önce yaşlı kadını cinsel saldırının ardından 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 71 yaşındaki Asiye Şahin'in 6 Ocak 2014'te yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi yaklaşık 10 yıl belirlenemedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının tekrar açılmasıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay süren çalışmayla cinayetin M.E.Y. (34) tarafından işlendiğini belirledi.

Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.