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Çorum’da fare popülasyonunda yaşanan patlama, halk sağlığını tehdit ediyor.

Han Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Nurcan Aşan, Çorum’da 40 günlük süre içerisinde artan fare yoğunluğunun birçok alanda gözükmeye başladığını söyledi.

Çorum'da hasat mevsimiyle birlikte fare popülasyonunda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Nurcan Aşan, bu yıl fare popülasyonunun geçen seneye göre 4 katı arttığını belirterek, “Buna en büyük etken olarak kemirgenlerin doğal düşmanlarının bilinçsiz avlanılmasını gösteriyor. Bölgelerdeki yerleşim alanlarına kadar ilerleyen kemirgenler, vatandaşları ve yetkili mercileri tedbir almaya zorluyor” dedi.

Çöp alanlarının kemirgenleri cezbettiğini ve bu alanların özellikle bu dönemde daha temiz ve düzenli olması gerektiğini vurgulayan Aşan, çöp alanlarının, dere yataklarının ve açık kanalizasyon bölgelerinin, fareler için cazip üreme ve yaşam alanları oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bu alanların temiz ve düzenli tutulmasının, kemirgen mücadelesinde hayati önem taşıdığını aktaran ve yetkili mercileri bu konuda harekete geçmeye çağıran Aşan, “Söz konusu kemirgenlerin, hantavirüs, tifo, leptospirozis gibi insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturan hastalıkları taşıyor. Bu nedenle yetkililer, halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmadan gerekli önlemler alınması ve bu konuda ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiliyor” açıklamasında bulundu.