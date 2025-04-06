Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Hamit Penbe idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Arifegazili köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Y. idaresindeki 05 ERB 595 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Editör: Anadolu Ajansı