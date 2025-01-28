Çorum'un Sungurlu ilçesinde Savunma Sanayi Bölgesinde hizmet veren TMA Fişek Fabrikası personel alımı yapacak.

Kurulduğu günden bu zamana kadar yüzlerce kişinin istihdam edilmesine aracı olan Çorum Belediyesi Kariyer Merkezi ÇOKİŞ bu kez de TMA Fişek Fabrikası’nın personel alımında aracı oldu.

ÇOKİŞ aracılığıyla açılan personel alım ilanına başvurular kısa süre içerisinde dolarken başvuru şartlarını karşılayan 26 kişi görüşme için ÇOKİŞ’e davet edildi.

TMA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda adaylarla yüz yüze görüşmeler sağlandı.

Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesinde hizmet veren TMA Fişek Fabrikasına personel alımı için ÇOKİŞ Karişyer Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu görüşmenin ardından şartları karşılayan personellerin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Sungurlu’da geçtiğimiz yıl 28.000 m² kapalı ve 406.000 m² açık alanda kurulan TMA Fişek Fabrikası, 9mmx19 Parabellum, 5.56 mmx45 M193 ve 7.62mmx51 M80 fişekleri üretiyor.

Fabrikada yıllık 9 mmx19 parabellum için yıllık 210 milyon adet, 5.56mmx45 M193 için yıllık 70 milyon adet ve 7.62mmx51 M80 için yıllık 70 milyon adet olup, üretimler NATO ve askeri standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor.