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Çorum Futbol hakem sayısını artırmak ve eksiğini gidermek amacı ile aday hakem kursu açılacak.

Çorum Futbol Hakem Kurulu ve Hakem Derneği tarafından ilimizde açılacak olan kursa katılmak isteyenrler QR kodunu okutarak başvuru yapabilecekler. Kursun tarihi ilerleyen günlerinde yapılacak ve bilgilendirmeler Google Form içerisinde yer alan link üzerinden watsap grubuna katılarak veya tffhgdcorum instafram hesabından takip edebilecekler.

Kursa başvuracaklardan en az lise mezunu veya öğrencisi olmak, erkekler için en az 170 kadınlar için 160 cm olmaları ve 16-28 yaş aralağında olmaları gerekiyor.

Daha detaylı bilgi almak isteyenler İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel’in 0505 5804619, TFFHGD Şube Başkanı Ahmet Ecevit’in 0541 2500050 ve Hakem Atama ve Eğitimi Sorumlusu Özgür Demirci’nin 05067540606 tefonlarını arayibilirler.