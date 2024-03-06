Çorum'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte Çorum'da hatimle teravih namazı kılınacak 8 cami belirlendi.

Çorum İl Müftülüğü tarafından şehrin değişik bölgelerinden özenle seçilerek belirlenen 8 camide Ramazan ayı boyunca hatimli teravih namazı kılınacak.

İlk olarak 10 Mart Pazar gecesi yatsı namazının akabinde başlayacak olan hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak.

ULUCAMİ İBADETE AÇILIYOR

Bu arada yaklaşık 1 yıldır tadilat nedeniyle ibadete kapatılan Ulucami'de Ramazan ayında ibadete açılıyor.

Ulucami'de Ramazan ayında hatimle Teravih namazı kılınacak

İŞTE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Çorum İl Müftülüğü’nce belirlenen hatimle teravih kılınacak camilerin isimleri şöyle:

1-Murad-ı Rabi Ulu Camii

2-Hıdırlık Camii

3-Toki Kanuni Sultan Süleyman Camii

4-Bahçelievler Camii

5-Orhangazi Camii

6-Hz.Hüseyin Camii

7-Murat Hüdavendigar Camii

8-Güldane Hatun Camii