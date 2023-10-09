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Sonbahar'a girdiğimiz bu aylarda Çorum'da hava sıcaklıkları hissedilir derece düştü.

Yağışlı havaların da önümüzde hafta başlaması bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklık değişikliği ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri dışındaki kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığının 5 ila 10 derece dolayında azalması beklenmektedir. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.