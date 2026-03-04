Çorum 'da, Sungurlu ve Mecitözü İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri teknik personelince hububat ekili alanlarda arazi kontrolleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların ardından buğday ve arpa başta olmak üzere hububat alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı riskine karşı sahada detaylı inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.

Teknik personel tarafından tarlalarda yerinde gözlem ve bitki kontrolleri yapıldığı, hastalık belirtilerinin incelendiği aktarılan açıklamada, toprak yapısı ile drenaj durumunun değerlendirildiği ve üreticilere birebir teknik bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Yağışlı dönemlerde kök bölgesinde uzun süreli nemin fungal etmenlerin gelişimini artırarak verim kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, erken teşhis ve doğru müdahalenin önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, üreticilere tarlalarda su birikimini önleyici drenaj tedbirleri almaları, sertifikalı ve hastalıklara dayanıklı tohumluk kullanmaları, ekim nöbeti uygulamalarına dikkat etmeleri, gerektiğinde uygun bitki koruma ürünlerini teknik talimatlara göre kullanmaları ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınmaları yönünde öneride bulunuldu.

İlçe müdürlüklerinin üreticilerin yanında olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şüpheli durumlarda çiftçilerin ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmalarının önem taşıdığı ifade edildi.