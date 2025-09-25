Çorum Merkez Çobandivan köyünde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre Çobandivan Köyü’nde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, önce ormanlık alana, daha sonra ise Ahmetoğlan köyü arazisine sıçradı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve İl Özel İdaresi’ne ait iş makinaları sevk edildi.

Köy halkının küreklerle, traktörlerle müdahale ettiği yangının dağlık-tepelik bir arazide çıkması nedeniyle itfaiye ve diğer araçlar güçlükle müdahale etti.