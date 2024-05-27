İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Çorum’da da protesto edildi.

Hürriyet Meydanı’nda toplanan bazı STK’lar ve vatandaşlar, ‘kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD’ sloganları atarak İsrail bayrağını ateşe verdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

İsrail'e lanet sloganları atan grup adına konuşan Mehmet Polat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yaklaşık 8 aydır aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm dünya ülkelerinin İsrail'i durdurmak için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybettiğini belirten Polat; “Günümüzün Ebu Cehili Netentahu ve Joe Biden’dır. Bütün imkanlarıyla Gazze’ye havadan, karadan, sudan saldırıyorlar. Mazlumların, çocukların, kadınların üstüne bomba yağdırıyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar ama Gazze’de ölen kadınlar çocuklar için neredeler? Dünyanın en güçlü ordularıyla saldırıyorlar. Bir avuç Müslüman, Hz Muhammed (S.A.V)’in davasını koruma adına yüreklerinden, annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından vazgeçti. Müslümanlar birlik içinde olmadığı için bunlar oluyor. Ama inanıyoruz ki katil Siyonist İsrail, Allah’ın da yardımıyla mağlup olacak.” ifadelerini kullandı.