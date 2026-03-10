Iğdır FK galibiyetiyle başlattıkları seriyi Arca Çorum FK’yı da yenerek sürdürmeyi ve play-off iddiasını sürdüren takımlar arasında kalmayı hedeflediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, taraftarları maça davet etti.

Arca Çorum FK’nın 12 Mart Perşembe günü, 30.hafta maçında konuk olacağı Boluspor’da tüm hesaplan 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Suat Kaya, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta, ligin güçlü takımlarından Iğdır FK’yı evinde 2-0 gibi net bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen ve play-off hatıyla puan farkını 4’e düşürerek iddialı bir konuma gelen Boluspor’da Çorum FK maçının hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürerken, teknik direktör Suat Kaya açıklamalarda bulundu.

Çorum FK’yı da yenerek play-off grubunda kalmayı istediklerini kaydeden Kaya, “Iğdır’dan aldığımız 3 puan için emeği geçenleri kutluyorum, galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Çorum FK maçıyla biraz daha rahatlayarak Play-Off grubunda kalmayı hedefliyoruz. Boluspor olarak bunu yapabilecek güce sahibiz. Taraftarlarımızın desteği ile Çorum’u da yenerek 3 puanı hanemize yazdırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.