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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı yarın oynayacakları Çorum FK maçını kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Şanlı önceki gün yapılan antrenmanın ardından yaptığı değerlendirmede Çorum FK’nın deplasmanda çok iyi buna karşılık sahasındaki maçlarda kötü sonuçlar aldığını belirterek ‘Çorum’da galibiyet için mücadele edeceğiz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ligde istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Oyun olarak da beklentilerin altında kaldı. Oyuncularımla konuştum. Bir yerden başlamak lazım. Bunun da Çorum karşılaşması olacağını düşünüyorum. İşimiz kolay değil ancak iyi oyun sonunda alacağımız bir galibiyet bizi çok rahatlatacak. Bunun bilincinde olarak hafta boyunca iyi çalıştık. Bunun sonunda da yarınki maçı kazanarak evimize mutlu dönmek istiyoruz’ dedi.