MURAT ÇETİN

Türkiye bugün Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandığa gitti.

Çorum’da 1698 sandıkta 398 bin seçmen oy kullanmak için sandık başına giderken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları da geçtiğimiz seçimde kullandıkları okullarda oylarını verdiler.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Kocatepe İlkokulu’nda, AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya Ankara’da Ankara Çankaya Cebesoy İlkokulu’nda, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Kocatepe İlkokulu’nda, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı Sungurlu Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO’da, AK Parti eski Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Kocatepe İlkokulu’nda, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay Albayrak İlkokulu’nda, CHP İl Başkanı Ümit Er Kız Meslek Lisesi’nde, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda oylarını kullandılar.