Çorum'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsimi süresince ilgili kurumlarca il genelinde alınacak tedbir ve önlemler değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan tarafından katılımcılara yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilerin aktarıldığı toplantıda, kış şartlarında mağdur olabilecek dezavantajlı vatandaşlara gerekli yardımların yapılması, ulaşım alanlarında olabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi, okul servislerinin sıklıkla denetlenmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, kurum müdürleri, oda başkanları katıldı.