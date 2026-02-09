Çorum FK’da cezaları biten dört isim bu hafta sonu İstanbulspor ile oynanacak maçla sahalara dönüyorlar.

Bahis soruşturması kapsamında üçer ay ceza alan iki isim kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve stoper Arda Hilmi Şengül bu hafta içi cezalarını tamamlayacaklar ve cuma akşamı İstanbulspor maçında forma giyebilecekler.

Vanspor maçında sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyen kaptan Ferhat Yazgan ve Samudio’da cezalarını tamamlayarak bu hafta takımlarına dönüyorlar.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun İstanbulspor maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.