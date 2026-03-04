Çorum Ticaret Borsası tarafından tarım ürünlerinin muhafazasında modern çözümler sunmayı amaçlayan Tarım Ürünleri Depoları Yapım Projelerinin hafriyat çalışmaları başladı.

Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde inşa edilecek olan soğuk hava ile tarımsal ürün depolarının yapım süreci kapsamında kazı çalışmaları devam ediyor.

Toplam 71 bin metrekare alan üzerine kurulan proje kapsamında, yaklaşık 40 bin metrekare kapalı depolama alanı oluşturulması planlanırken, yatırım bünyesinde ayrıca kantar, idari bina ve laboratuvar birimlerinin yer alacak.

Projede, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi hedeflenen lisanslı depoculuk yatırımları içinde alan ayrıldı.

Bölgenin artan depolama ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte tesisin, bölgenin en büyük depolama kapasitesine sahip merkezlerinden biri olması hedefleniyor.