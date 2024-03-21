Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali Yardımcısı Bayram Köse, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile başlayan kutlama programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı.

Daha sonra demir döven protokol üyeleri yumurta tokuşturdu.

Gün boyu devam eden Nevruz coşkusu ip çekme, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı; “Nevruz; yeni gün, yeni yılın ilk günü demektir. Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, günlerin uzayıp sıcaklıkların artmaya başladığı doğanın uyandığı, etrafın yeşilin değişik tonları arasında baş veren bin bir renk cümbüşüyle süslendiği gündür. Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı "ana" olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı. Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Atalarımız; yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, ayni zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır. Bayram; birlikte sevinme, neşelenme ve eğlenme demektir. Bayramlarımız karşılıklı sevgi-saygı ve hoşgörünün, ulusça bir arada kardeşçe barış içinde yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu sevinç ve kıvanç dolu günlerimizdir. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan bu anlamlı bayramı, sonsuza dek kutlayabilmemiz, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde yaşama isteğimize ve bilincimize bağlıdır. cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve onu sevgi ve özenle Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini, mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve çevremizle tam bir uyum içinde yasamamız korumamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı

Programda ayrıca Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı Türk kültüründe Nevruz konulu bir konuşma yaparak Nevruz hakkında bilgi verdi.