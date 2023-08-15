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Ülke genelinde ekilebilir arazi bakımından beşinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada yer alan Yozgat’ta aşırı yağış ve sıcaklar nohut verimini olumsuz etkiledi.

Yozgat genelinde geçen yıl 517 bin 59 dekar alanda yapılan nohut ekiminden 67 bin 115 ton ürün elde edilirken 2023'te ise 554 bin 783 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirildi.

Nohut hasadının başladığı kentte, fazla yağışlar nedeniyle nohutta halk arasında "san" diye bilinen ‘nohut antraknozu’na rastlandı. San hastalığı ile temmuz ve ağustostaki aşırı sıcaklar da rekolteyi düşürdü.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, geçen yıla oranla bu yıl nohutta düşük rekolte beklediklerini söyleyerek, “2022 yılında nohut verimi iyiydi ama 2023 yılında fazla yağış ve yağışın ardından sıcak havanın etkisiyle birlikte nohut kendini yetiştiremedi. Gece ve gündüz arasındaki fark yüksek olduğu için nohut strese düştü. Bu nedenle de son sıcaklarla birlikte nohut kavruldu, verim düşük oldu. Yani dekar başına 50-180 kilo arasında oldu. Nadiren dekara 200 kilogram alan çiftçi oldu. Nohudun verimi 2023 yılı itibariyle İç Anadolu’da düşük. Sadece Yozgat’ta değil, Ankara, Çorum, Kırıkkale ve Sivas ile de görüşüyorum. Nohut verimi bu sene düşük" dedi.

Verimin düşük olmasına rağmen fiyatların 2022'ye göre iyi olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Geçen yıl kilogramı 15-17 lira arasında satılırken, bu yıl 22 ile 25 lira arasında değişiyor. Nohutta boyut önemli, aşırı sıcaklar kuruttuğu için boyutları küçük kaldı. Geçen yıl Mersin’e 80 tır nohut girerken bugün 8-9 tır zor giriyor.” şeklinde konuştu.