Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’a dostları doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni bir yaşa daha girmenin buruk sevincini yaşayan Oda Başkanı Yılmaz, doğum günü sürprizi karşısında oldukça duygulanırken, doğum gününü unutmayan tüm dostlarına teşekkür etti.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, S.S. Zanaatlarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve Par Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yaşar’ın hazır bulunduğu doğum günü sürprizinde, dilek tutarak pastanın üzerindeki mumları söndüren Yılmaz, “Bu özel günümü hatırlayan, her defasında ‘ailem’ dediğim dostlarım tarafından hatırlanmak güzel oldu. Sizlere çok teşekkür ederim” dedi.