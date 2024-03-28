23 Nisan Ortaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için Okul Müdürü Rıdvan Çiçek ve öğretmenleri Zübeyde Coşkun ile birlikte sınıflar arası atıl toplama yarışması düzenledi.

7/A sınıfı öğrencileri Berrak Kökden ve Senanur Çamdal tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan sınıflar arası atık pil toplama yarışmasında toplam 93 kilo atık pil toplandı.

Atık pillerin doğayı kirletmemesi için toplanarak geri dönüşüme kazandırılması farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri çevre hassasiyeti göstererek, topladığı 93 kilo atık pil hem Çorum’daki diğer okullara hem de Türkiye’ye örnek oldu.

Yarışmada birinci topladığı 52 kilo pil ile 5/B sınıfı öğrencisi olurken, Okul Müdürü Rıdvan Çiçek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti ve en çok pil toplayan 3 öğrenciye madalya takdim etti.