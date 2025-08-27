Çorum’da okul servis ücretlerine yüzde 18 zam geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, “Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle okul servis ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri yüzde 18’lik bir artışla güncellenmiş oldu” dedi.

İŞTE YENİ TARİFE

Yeni açıklanan tarifeye göre 0-1 km aylık 2118, 1-2 km aylık 2400, tek çıkış 2005 ve özel okul 2879 TL’den taşınacak. 2 kilometre üzeri ise pazarlık şeklinde olacak.

4 SEFERLİ TARİFE

Okullarda yemekten dolayı 4 sefer olarak yapılan servislerde ise 0-1 km 2824 TL, 1-2 km ise 3248 TL’den ücretlendirilecek.

ZAMMIN SEBEBİ

Okul servis ücretlerine yapılan % 18’lik zammın gerekçelerini sıralayan Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, şunları söyledi:

“9 aylık süreçte kasko ve sigortaya yüzde 40, akaryakıta yüzde 20 zam geldi. Diğer giderlerimiz olan araç fren, balata, motor yağı ve işçilik saati ücretine yüzde 37 ile 45 arasında zam uygulandı. Yine lastik fiyatlarına yüzde 40 oranında zam geldi. Önümüzdeki sezon kışlık lastikler zorunlu takılacağı için giderlerimiz bu şekilde arttı. Bizlerde Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası olarak Çorum halkını ve öğrencilerimizi düşünerek çevre illeri baz alarak uygun bir fiyat tarifesi belirlemeye çalıştık. Tarife üzerinde ücret alma kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Böyle bir durumla karşılaşan velilerimizin odamızda iletişime geçmelerini özellikle rica ediyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim sezonunun tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve bu işin taşıma sektöründe olan kıymetli esnaflarınız ve şoförlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”