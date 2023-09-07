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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı.

Çorum’da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, üniversite öğrencilerini bekliyor.

20 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Çorum’da öğrencilerin barınma ile ilgili sorunu olmazken, yurtlar üniversite öğrencilerine yüksek standartlarda barınma imkanı sağlıyor.

4 kişilik odalarda banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor. Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor.

Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor. Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.

8 YURTTA ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 100

Çorum ve ilçelerinde toplam 8 KYK Yurdu’nda öğrencileri yerleştirme oranının yüzde 100 olduğunu açıklayan Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yurtlarla ilgili şu bilgileri verdi

“Yurtlarımızla evlerinden uzak olan öğrencilerimize güven, konfor ve huzur sağlıyoruz. Müdürlüğümüze bağlı ilçeler dahil toplam 8 yurdumuz bulunmaktadır. Yurtlarımız 6702 öğrenci kapasiteli olup; yeni eğitim öğretim dönemine hazırdır. Yurtlarımızda toplam 3527 dolu yatak, 3175 boş yatak bulunmaktadır. Bu dönem merkez yurtlarımızda Kız öğrenci kapasitemiz 3299, doluluk sayımız 1875, boş yatak sayımız 1424 olup bu yıl ki müracaat 1011’dir. Erkek öğrenci kapasitemiz 1937, doluluk sayımız 1035, boş yatak kapasitemiz 902 olup bu yıl ki toplam müracaat sayımız 655’dir. İlçe yurtlarımızda kız öğrenci kapasitemiz 938 erkek öğrenci kapasitemiz 625’dir. yurtlara başvuru gerçekleştirilmiştir. Yurtlarımıza yerleştirme oranımız %100’dür ve hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacaktır. Ayrıca yurtlarımıza ileride yurt için müracaat edecek olan yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile Özel Yetenek, Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans için de yeterli kontenjan bulunmaktadır. Öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imkânı sunmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

OTEL KONFORUNDA HİZMET

Tüm öğrencilere 7/24 sıcak su, çamaşırhane, internet hizmeti verilmektedir. Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda odaların içerisinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve çalışma masasının yanı sıra; spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için eğitim salonları bulunmaktadır.