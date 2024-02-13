Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un en büyük mahallesi 59 bin 943 ile yine Ulukavak Mahallesi olurken, tüm mahallelerde geçtiğimiz yıla göre nüfus azalırken, tek artan mahallesi Çepni olarak açıklandı.

Çorum’un en büyük mahallesi Ulukavak’ta 2022 yılında 61 bin 764 olan nüfus, 2023 yılında 1 821 kişi azalarak 59 bin 943 kişiye düştü.

Çepni Mahallesi ise 3 bin 352 kişiden 3 bin 892’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı. 15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle yine Ulukavak olurken, en az mahalle ise 118 kişi ile Bayat oldu.

İŞTE MAHALLELERİN NÜFUSLARI

2023 yılı sonu itibariyle Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak, Türkiye’nin 6 il ve 191 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip. Ulukavak Mahallesi 32 bin 65 mahalle bulunan Türkiye genelinde ilk 50 mahalle arasında yer aldı. Çorum’daki bütün ilçe merkezlerinden daha büyük olan Ulukavak Mahallesi, 4 büyük ilçe dışındaki bütün ilçelerin nüfusunun toplamından daha fazla nüfusa sahip. Ulukavak’ı 44 bin 436 ile Bahçelievler, 38 bin 532 ile Gülabibey, 30 bin 130 ile Buharaevler, 25 bin 039 ile Üçtutlar, 17 bin 642 ile Kale, 15 bin 107 ile Mimar Sinan, 7 bin 111 ile Akkent, 6 bin 543 ile Yavruturna, 5 bin 631 ile Karakeçili, 3 bin 892 ile Çepni, 2 bin 606 ile Kunduzhan, 1 651 ile Çöplü, 1 212 ile Yeniyol ve son olarak 118 nüfusu ile Bayat izledi.