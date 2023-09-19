Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül ayı meclis toplantısında konuşan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ve Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 5808 üyesi ile sanayi ve imalat tesislerinde 20 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve meclis üyelerinin katılımıyla Çorum TSO hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal; “İlimiz, Anadolumuzun önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bugün Odamıza kayıtlı 5808 üyesi ile sanayi ve imalat tesislerinde 20.071 kişiye istihdam sağlayarak, ülke ekonomisinin her bir verisine önemli katkılar sunmaktadır.” dedi

İş dünyası olarak daha çok yatırım yapmaya, daha çok ihracat yapmaya, daha çok istihdam yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Başaranhıncal; “Çünkü biz büyüdükçe, Ülkemiz de büyüyor. Son yıllarda ülkemizin ihracatta gösterdiği niteliksel ve niceliksel değişimin yansımaları ilimizde de olmuştur. Çorum, tarih boyunca zengin kültürü, tüccar geleneği ve yenilikçi ruhuyla öne çıkmış bir şehir olmuştur. Bu coğrafi konumumuzun ve potansiyelimizin farkındayız ve işbirliğiyle elde edeceğimiz sonuçları hayal edebiliyoruz. Sizler, ekonomik kalkınmanın itici gücü ve ülkemizin geleceğine şekil veren önemli aktörlersiniz. Bugün oda ve borsalarımız bu ülkenin gerçek itici gücüdür. Oluşturduğu devasa ekonomik ve sosyal yapı bunu ortaya koymaktadır. Bu ülkenin daha da büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için her birimiz gayretle çalışmaktayız. ”ifadelerini kullandı.

İş dünyasının temsilcilerine seslenen Vali Zülkif Dağlı ise “Ticaret ve Sanayi Odamız şehrimizin ekonomik hayatına yön veren en önemli meslek kuruluşlarımızındın birisi. ÇTSO ilimizin gelişmesinde, kalkınmasında lokomotif bir rol üstlenerek şehrimize önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Gerek fikirleriyle gerekse çalışmalarıyla şehrimize yön vermektedir. Sizlerde büyük gayret göstererek üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için çok önemli hizmetler yaptınız.” şeklinde konuştu

Toplantının devamında gündemde yer alan konuların müzakere edilerek karara bağlandı.