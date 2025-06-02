Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Çorum'da sinema salonlarının sayısı 13 olarak açıklandı.

Türkiye'de sinema salonu sayısı yüzde 6,0 artarak 2 bin 776 olurken, Çorum'da sinema salonu sayısı 13 olarak duyuruldu.

Bölgede Samsun’da 31, Tokat'ta 25 ve Amasya'da sinema salonu 10 olarak açıklandı.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında 295'i yerli 441'i yabancı film olmak üzere toplam 736 film vizyona girdi.

2024 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 776 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 317 bin 274 oldu.

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı yüzde 26,9 artarak 1 025 oldu

Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla devlet tiyatrolarına ilişkin veriler için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden gelen idari kayıtlar temel alınarak yayımlanmaya başlanmıştır ve veriler gösteri yapan tiyatro gruplarına göre Devlet Tiyatroları, özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, üniversite tiyatroları ve sivil toplum kuruluşu tiyatroları olmak üzere ayrıştırılmıştır. Tiyatro salonu sayısı 2023/'24 sezonunda 1 025 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 431 bin 631 oldu.