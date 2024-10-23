Çorum Devlet Tiyatrosu, Cuma günü sahnelenecek olan Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü oyunu ile yeni tiyatro sezonunu açacak.

Çorum Devlet Tiyatro Salonları Müdürü İbrahim Bulduk da dün gazetemizi ziyaret ederek, yeni sezonla ilgili bilgi verdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen İbrahim Bulduk, 2024-2025 tiyatro sezonunun Cuma günü sahnelecek Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü oyunu ile açılacağını söyledi.

OYUNUN KONUSU

Emine Erdem Alpyürük’ün yazdığı, Serhat Nalbantoğlu’nun yönettiği oyunun konusu ile ilgili davetiyede şu bilgilere yer verildi:

Hayatlarından ve işlerinden memnun olmayan bir grup insan monoton yaşamlarından vazgeçip hayallerinin peşinden koşmaya karar verirler. Yeni mesleklerle beraber hayatlarının değişeceğini düşünen bu insanlar “Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü”ne başvurur. Hava durumu spikerinden bir diyetisyen, toprak ağasından bir milletvekili ve daha niceleri… Bu yolculukta karşılaşılan hayal kırıklıkları ve yaşanan garip tesadüfler, biraz trajik ve çok fazla komik durum ortaya çıkaracaktır. Heveslerin kursaklarda kaldığı, bol müzikli, bol danslı ve bir o kadar da eğlenceli olaylar zinciri artık seyircilerle buluşmaya hazır.”

HER HAFTA BİR OYUN SAHNELENECEK

Her hafta bir oyunun sahneleceğini aktaran Bulduk, tam biletin 70, öğrenci bilet fiyatının ise 45 lira olduğunu ifade ederek, tüm tiyatro ve sanatseverleri oyunları izlemeye davet etti.