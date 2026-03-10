Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce sanıklı davanın ilk duruşması önceki gün yapıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, duruşmayı Silivri'den takip etti.

Solmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza yönelik kumpas davası için Silivri'de 81 il başkanımız ile duruşma salonundayız" dedi.

Solmaz, Türk halkının gerçekleri çok iyi bildiğini, adaletin er-geç tecelli edeceğini belirterek, İmamoğlu ve yol arkadaşlarının sonuna kadar yanlarında olduklarını vurguladı.

Dinçer Solmaz, duruşmanın TRT ekranlarından canlı yayınlanmasını istediklerini dile getirdi.